McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Investmentbeispiel 03.09.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen McDonalds-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

McDonalds-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 238,82 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 4,187 McDonalds-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (260,95 USD), wäre die Investition nun 1 092,66 USD wert. Das entspricht einem Plus von 9,27 Prozent.

Jüngst verzeichnete McDonalds eine Marktkapitalisierung von 185,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com

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