McDonald's Aktie

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

McDonalds-Investition im Blick 11.12.2025 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem McDonalds-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 296,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die McDonalds-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,338 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,87 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 10.12.2025 auf 310,53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,87 Prozent erhöht.

McDonalds wurde am Markt mit 222,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com

Analysen zu McDonald's Corp.mehr Analysen

06.11.25 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
03.09.25 McDonald's Buy UBS AG
McDonald's Corp. 264,05 0,00% McDonald's Corp.

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
