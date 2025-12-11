McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|McDonalds-Investition im Blick
|
11.12.2025 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem McDonalds-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 296,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die McDonalds-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,338 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,87 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 10.12.2025 auf 310,53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,87 Prozent erhöht.
McDonalds wurde am Markt mit 222,05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com
