McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Langfristige Performance 17.09.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr gekostet

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in McDonalds-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das McDonalds-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 304,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,328 McDonalds-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,50 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 16.09.2026 auf 248,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,50 Prozent verringert.

Am Markt war McDonalds jüngst 178,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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05.08.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
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