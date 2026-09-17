McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Langfristige Performance
|
17.09.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr gekostet
Das McDonalds-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 304,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,328 McDonalds-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,50 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 16.09.2026 auf 248,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,50 Prozent verringert.
Am Markt war McDonalds jüngst 178,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
17.09.26
|ROUNDUP/Gewerkschaft: Restaurantbesuche nicht günstiger geworden (dpa-AFX)
|
16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|217,10
|0,18%