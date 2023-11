Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine McDonalds-Investition von vor einem Jahr eingefahren

Das McDonalds-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die McDonalds-Anteile bei 272,51 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hat, hat nun 36,696 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.11.2023 9 922,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,39 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,78 Prozent.

Insgesamt war McDonalds zuletzt 197,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at