McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Lohnendes McDonalds-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der McDonalds-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 250,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das McDonalds-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,000 McDonalds-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 133,95 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 25.11.2026 auf 283,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,40 Prozent angewachsen.
McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 198,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
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25.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: Hätte sich ein Investment in McDonalds vor 3 Jahren inzwischen rentiert? (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|258,70
|0,19%
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