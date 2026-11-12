McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Langfristige Anlage
|
12.11.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr bedeutet
Am 12.11.2025 wurden McDonalds-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen McDonalds-Anteile an diesem Tag bei 306,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,580 McDonalds-Aktien im Depot. Die gehaltenen McDonalds-Aktien wären am 11.11.2026 8 952,89 USD wert, da der Schlussstand 274,80 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 10,47 Prozent.
Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 199,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com
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