McDonald's Aktie

McDonald's ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Langfristige Anlage 12.11.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen McDonalds-Investment gewesen.

Am 12.11.2025 wurden McDonalds-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen McDonalds-Anteile an diesem Tag bei 306,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,580 McDonalds-Aktien im Depot. Die gehaltenen McDonalds-Aktien wären am 11.11.2026 8 952,89 USD wert, da der Schlussstand 274,80 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 10,47 Prozent.

Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 199,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com

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