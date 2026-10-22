McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Langfristige Anlage 22.10.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie gebracht.

Am 22.10.2023 wurde das McDonalds-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des McDonalds-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 258,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38,743 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des McDonalds-Papiers auf 246,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 540,51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,59 Prozent eingebüßt.

Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 173,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com

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