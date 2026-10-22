McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Langfristige Anlage
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22.10.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.10.2023 wurde das McDonalds-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des McDonalds-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 258,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38,743 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des McDonalds-Papiers auf 246,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 540,51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,59 Prozent eingebüßt.
Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 173,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com
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|24.09.26
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|DZ BANK
|24.09.26
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|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
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|UBS AG
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|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
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|21.09.26
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|24.09.26
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|RBC Capital Markets
|15.09.26
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|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
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|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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