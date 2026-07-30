McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Rentable McDonalds-Investition?
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30.07.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das McDonalds-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 294,03 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34,010 McDonalds-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 9 234,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,66 Prozent.
Am Markt war McDonalds jüngst 195,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com
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