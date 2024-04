Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren McDonalds-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 282,28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die McDonalds-Aktie investierten, hätten nun 0,354 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 275,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 97,61 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 2,39 Prozent.

Der McDonalds-Wert an der Börse wurde auf 201,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at