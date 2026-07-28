Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merck-Investment verdienen können.

Merck-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 55,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 179,211 Merck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 433,69 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 27.07.2026 auf 130,76 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 23 433,69 USD entspricht einer Performance von +134,34 Prozent.

Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 323,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at