Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Langfristige Investition
|
28.07.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht
Merck-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 55,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 179,211 Merck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 433,69 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 27.07.2026 auf 130,76 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 23 433,69 USD entspricht einer Performance von +134,34 Prozent.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 323,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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