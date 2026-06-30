Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Merck-Anlage
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30.06.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,176 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 129,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 351,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 135,16 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 317,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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