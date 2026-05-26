Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.05.2021 wurden Merck-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Merck-Aktie an diesem Tag 73,75 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 135,586 Merck-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 122,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 597,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,97 Prozent angezogen.

Insgesamt war Merck zuletzt 302,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at