Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lohnende Merck-Anlage?
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24.03.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Merck-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Merck-Aktie bei 104,80 USD. Bei einem Merck-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,420 Merck-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 115,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 038,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10,38 Prozent.
Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 285,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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