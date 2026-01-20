Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Langfristige Anlage
|
20.01.2026 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Merck-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102,124 Merck-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 11 114,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,14 Prozent angewachsen.
Am Markt war Merck jüngst 270,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
