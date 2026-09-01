Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.08.2025 wurden Merck-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Merck-Aktie an diesem Tag bei 84,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,888 Merck-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Papiere wären am 31.08.2026 1 756,54 USD wert, da der Schlussstand 147,76 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,65 Prozent erhöht.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 366,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at