Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2025 wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 80,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,243 Merck-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,36 USD, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 11.05.2026 auf 111,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,36 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 274,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at