Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Performance im Blick
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16.06.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 16.06.2023 wurden Merck-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Merck-Anteile bei 109,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 91,475 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merck-Aktie auf 114,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 510,43 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,10 Prozent.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 294,21 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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