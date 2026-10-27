Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merck-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 88,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,136 Merck-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 26.10.2026 159,78 USD wert, da der Schlussstand 140,61 USD betrug. Damit wäre die Investition um 59,78 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Merck zuletzt 346,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at