Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Merck-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 109,05 USD. Bei einem Merck-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91,701 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 150,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 785,42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,85 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 370,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at