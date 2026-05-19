Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Merck-Anlage 19.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,659 Merck-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 974,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,54 Prozent verringert.

Der Marktwert von Merck betrug jüngst 274,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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