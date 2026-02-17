Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Merck-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 83,01 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 1,205 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (121,41 USD), wäre die Investition nun 146,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,26 Prozent erhöht.

Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 300,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at