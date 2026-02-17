Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Profitable Merck-Investition?
|
17.02.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verdient
Merck-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 83,01 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 1,205 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (121,41 USD), wäre die Investition nun 146,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,26 Prozent erhöht.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 300,66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Sanofi replaces chief with Merck executive after R&D woes (Financial Times)
|
10.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Montagshandel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)