Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Profitables Microsoft-Investment? 17.03.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Microsoft gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Microsoft-Aktie betrug an diesem Tag 54,66 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,829 Anteilen. Die gehaltenen Microsoft-Aktien wären am 16.03.2026 731,71 USD wert, da der Schlussstand 399,95 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 631,71 Prozent angewachsen.

Microsoft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,98 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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