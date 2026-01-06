Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Frühe Anlage
|
06.01.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Microsoft-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 224,93 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 44,458 Microsoft-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 472,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 022,10 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110,22 Prozent angewachsen.
Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,51 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|408,90
|1,54%
