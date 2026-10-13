Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Lukratives Microsoft-Investment?
|
13.10.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Microsoft-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 327,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,305 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 541,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,12 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,12 Prozent angewachsen.
Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,97 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: turtix / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
13.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|Microsoft-Aktie auf Rekordkurs: Chancen und Risiken vor der 4-Billionen-Schwelle (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
12.10.26
|dailyAktien: Microsoft – Beginnende kurzfristige Überhitzung (NewsTool)
|
12.10.26
|dailyAktien: Microsoft – Beginnende kurzfristige Überhitzung (NewsTool)
|
11.10.26
|Microsoft-Chef will 'Notbremse' in Künstlicher Intelligenz (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|485,20
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.