Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Lukratives Microsoft-Investment? 13.10.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microsoft-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Microsoft-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 327,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,305 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 541,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,12 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,12 Prozent angewachsen.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,97 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: turtix / Shutterstock.com

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