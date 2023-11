Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Microsoft-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 227,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,439 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,46 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 06.11.2023 auf 356,53 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 156,46 USD entspricht einer Performance von +56,46 Prozent.

Jüngst verzeichnete Microsoft eine Marktkapitalisierung von 2,62 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at