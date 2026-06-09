Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Rentable Microsoft-Anlage? 09.06.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Microsoft-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Microsoft-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51,62 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 1,937 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 411,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 797,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 697,64 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 3,10 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com

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