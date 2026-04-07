Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Rentabler Microsoft-Einstieg?
|
07.04.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 249,90 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,400 Microsoft-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,21 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 06.04.2026 auf 372,88 USD belief. Das entspricht einem Plus von 49,21 Prozent.
Microsoft wurde am Markt mit 2,78 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
06.04.26
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.04.26
|Verhandlungen mit Chevron: Microsoft plant Kraftwerk für KI-Rechenzentren - Aktien im Blick (finanzen.at)
|
31.03.26
|Microsoft-Aktie unter Druck: Debatte um KI-Potenzial spaltet Analysten (finanzen.at)
|
31.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.03.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag stärker (finanzen.at)
|
28.03.26
|Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025 (finanzen.at)