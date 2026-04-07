Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Rentabler Microsoft-Einstieg? 07.04.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 249,90 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,400 Microsoft-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,21 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 06.04.2026 auf 372,88 USD belief. Das entspricht einem Plus von 49,21 Prozent.

Microsoft wurde am Markt mit 2,78 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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