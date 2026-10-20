Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microsoft-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Microsoft-Aktie an diesem Tag 307,41 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,253 Microsoft-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 533,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 735,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,55 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Microsoft einen Börsenwert von 3,93 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at