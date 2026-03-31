Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Microsoft-Investmentbeispiel 31.03.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 288,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,686 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 358,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 450,92 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,51 Prozent.

Insgesamt war Microsoft zuletzt 2,66 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Canadapanda / Shutterstock.com

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