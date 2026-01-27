Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Langfristige Investition
|
27.01.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr abgeworfen
Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 434,56 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 23,012 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 470,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 821,98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,22 Prozent.
Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,48 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.01.26
|Microsoft-Aktie fester: KI-Chip "Maia" soll KI-Modelle effizienter und günstiger machen (dpa-AFX)
|
26.01.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)