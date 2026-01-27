Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 27.01.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Microsoft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 434,56 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 23,012 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 470,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 821,98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,22 Prozent.

Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,48 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten