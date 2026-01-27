Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Microsoft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 434,56 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 23,012 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 470,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 821,98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,22 Prozent.

Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,48 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at