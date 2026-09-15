Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Microsoft-Investition im Blick 15.09.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Microsoft-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 330,22 USD wert. Bei einem Microsoft-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,283 Microsoft-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 505,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 305,25 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 53,05 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 3,69 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images

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