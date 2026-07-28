Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Profitable Microsoft-Investition?
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28.07.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Microsoft-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Microsoft-Anteile bei 286,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,494 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 389,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 359,44 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,94 Prozent.
Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,84 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
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