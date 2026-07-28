Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Microsoft-Investition? 28.07.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Microsoft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Microsoft-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Microsoft-Anteile bei 286,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,494 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 389,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 359,44 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,94 Prozent.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,84 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten