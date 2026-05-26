Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Microsoft-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 332,89 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,004 Microsoft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 1 257,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 418,57 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,74 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Microsoft eine Marktkapitalisierung von 3,11 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at