Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 24.02.2026 16:05:19

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Microsoft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Microsoft-Papier an diesem Tag 404,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,248 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Microsoft-Anteile wären am 23.02.2026 95,17 USD wert, da der Schlussstand 384,47 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,83 Prozent eingebüßt.

Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten