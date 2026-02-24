Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Langfristige Anlage
|
24.02.2026 16:05:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Microsoft-Papier an diesem Tag 404,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,248 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Microsoft-Anteile wären am 23.02.2026 95,17 USD wert, da der Schlussstand 384,47 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,83 Prozent eingebüßt.
Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
23.02.26
|So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co. (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
22.02.26
|Trotz Kurseinbruch nach Zahlen: Analysten trauen Microsoft dank KI weiteres Potenzial zu (finanzen.at)
|
19.02.26
|Microsoft-Aktie am Wendepunkt: Was hinter dem Insider-Zukauf steckt (finanzen.at)
|
17.02.26
|Microsoft-Aktie in Rot: Chance nutzen oder Gefahr meiden? (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Amazon, Google, Meta und Microsoft: Die 665-Milliarden-Wette der Tech-Riesen (Spiegel Online)
|
13.02.26
|Amazon-Aktie fällt nach Microsoft: Nächster Tech-Titel im Bärenmarkt (finanzen.at)