Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microsoft von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Microsoft-Papier an diesem Tag 404,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,248 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Microsoft-Anteile wären am 23.02.2026 95,17 USD wert, da der Schlussstand 384,47 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,83 Prozent eingebüßt.

Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at