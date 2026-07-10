Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Anlage unter der Lupe 10.07.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren gekostet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nike-Aktien verlieren können.

Am 10.07.2021 wurde das Nike-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nike-Papier 161,00 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nike-Aktie investiert hat, hat nun 6,211 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 42,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 265,71 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 73,43 Prozent verringert.

Insgesamt war Nike zuletzt 63,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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