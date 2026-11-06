Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Investmentbeispiel 06.11.2026 16:03:45

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 10 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Nike-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Nike-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,96 USD. Bei einem Nike-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,002 Nike-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 79,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,56 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 20,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nike eine Börsenbewertung in Höhe von 59,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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