Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Langfristige Anlage 28.08.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 3 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Nike-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Nike-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Nike-Aktie betrug an diesem Tag 99,63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,371 Nike-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 38,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 858,28 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,42 Prozent verringert.

Insgesamt war Nike zuletzt 57,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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