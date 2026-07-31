Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Lohnendes Nike-Investment?
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31.07.2026 16:08:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Nike-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 110,39 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,059 Nike-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 42,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 383,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,69 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 63,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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