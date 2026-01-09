Nike Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Nike-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 140,272 Nike-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 154,16 USD, da sich der Wert einer Nike-Aktie am 08.01.2026 auf 65,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,46 Prozent verringert.
Nike wurde am Markt mit 93,49 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
