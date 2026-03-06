Nike Aktie
06.03.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nike-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 77,71 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,868 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 746,62 USD, da sich der Wert einer Nike-Aktie am 05.03.2026 auf 58,02 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 25,34 Prozent.
Der Börsenwert von Nike belief sich zuletzt auf 86,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
