Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nike-Aktien gewesen.

Nike-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Nike-Anteile an diesem Tag bei 55,58 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Nike-Aktie investiert hat, hat nun 179,921 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 950,70 USD, da sich der Wert eines Nike-Anteils am 02.04.2026 auf 44,19 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,49 Prozent vermindert.

Nike erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at