Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Anlage unter der Lupe 18.09.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Nike eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Nike-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Nike-Papier an diesem Tag 72,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 138,696 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nike-Papiers auf 36,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 043,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,57 Prozent verringert.

Der Nike-Wert an der Börse wurde auf 52,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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