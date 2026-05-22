Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Nike eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Nike-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Nike-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 56,48 USD. Bei einem Nike-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,771 Nike-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nike-Anteile wären am 21.05.2026 78,59 USD wert, da der Schlussstand 44,39 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,41 Prozent vermindert.

Nike wurde am Markt mit 65,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at