Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Lukrativer Nike-Einstieg? 23.10.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nike gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nike-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,81 USD. Bei einem Nike-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,727 Nike-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 38,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 372,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 62,73 Prozent vermindert.

Insgesamt war Nike zuletzt 55,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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