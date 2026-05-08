Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Nike-Investment im Blick
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08.05.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 08.05.2023 wurde das Nike-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126,88 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,881 Nike-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 350,02 USD, da sich der Wert einer Nike-Aktie am 07.05.2026 auf 44,41 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 350,02 USD entspricht einer negativen Performance von 65,00 Prozent.
Jüngst verzeichnete Nike eine Marktkapitalisierung von 65,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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