Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nike-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Nike-Anteile an diesem Tag bei 62,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 159,898 Nike-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 539,81 USD, da sich der Wert eines Nike-Anteils am 25.06.2026 auf 40,90 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,60 Prozent verringert.

Der Marktwert von Nike betrug jüngst 62,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at