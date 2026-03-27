Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Anlage 27.03.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nike-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 27.03.2016 wurde die Nike-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nike-Papier letztlich bei 61,65 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Nike-Aktie investiert hat, hat nun 16,221 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.03.2026 844,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,54 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Nike einen Börsenwert von 77,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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