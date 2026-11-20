Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Lohnendes Nike-Investment?
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20.11.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nike-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106,32 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,056 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 228,93 USD, da sich der Wert einer Nike-Aktie am 19.11.2026 auf 34,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,71 Prozent.
Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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