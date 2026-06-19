Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Rentable Nike-Investition? 19.06.2026 16:04:09

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 10 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 10 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.06.2016 wurden Nike-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 53,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Nike-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,619 Nike-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 841,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,84 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Nike belief sich zuletzt auf 65,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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