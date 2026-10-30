Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Performance 30.10.2026 16:03:40

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nike gewesen.

Die Nike-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nike-Papier bei 167,29 USD. Bei einem Nike-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,776 Nike-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 296,61 USD wert. Mit einer Performance von -77,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Nike erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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